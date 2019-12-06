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Отравление Скрипаля: Германия открыла дело на ГРУшников

Комментариев: 2
Два агента российской военной разведывательной службы ГРУ находились в Германии, сообщила полиция.
Руслан Боширов (слева) и Александр Петров (справа)
Руслан Боширов (слева) и Александр Петров (справа)

Прокуратура и уголовная полиция Германии открыли производство против двух сотрудников российской разведки ГРУ, известных под именами Александр Петров и Руслан Боширов, которых подозревают в отравлении агента РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает Spiegel.

Недавнее расследование под названием "Новые" выявило доказательства того, что два агента российской военной разведывательной службы ГРУ находились в Германии. В 2014 году они остановились на окраине Франкфурта на три дня.

Согласно расследованиям Spiegel и сайта Bellingcat, вероятно, командир секретного "подразделения 29155" ГРУ имеет связи в Германии. Он, кроме попытки убийства Скрипаля, связан с другими атаками в Европе.

Следы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине также приводят к Министерству обороны России.

Напомним, в марте 2018 года бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери.

Великобритания уверена в причастности России к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок. Британские власти обвинили в отравлении Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова.

Россия утверждает, что не имеет ничего общего с происшествием в Солсбери.

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Теги: Германия, уголовное дело, ГРУшники, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Детонатор    06.12.2019, 21:53
Оценка:  +1
Детонатор
Интересно, зачем, почему сейчас и кто решил?
VSHIVANKA    06.12.2019, 21:43
Оценка:  -4
VSHIVANKA
HILEY LIKLEY ....)))))
И ГЛАВНОЕ КАК НЕОЖИ.ДАННО ПОЛУЧИЛОСЬ , СЛУЧАЙНО КОНЕЧНО , ПРЯМО ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ В ПАРИЖЕ ...
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