Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Стрельба на базе ВМС США: атаку совершил саудовский военный

Комментариев: 0
Король Саудовской Аравии позвонил президенту США и выразил соболезнования в связи с инцидентом.
На базе ВМС США во Флориде устроил стрельбу саудовский военный
На базе ВМС США во Флориде устроил стрельбу саудовский военный
Getty Images
 
Открывший стрельбу на территории авиабазы ВМС США Пенсакола в штате Флорида был служащим ВВС Саудовской Аравии. Об этом в пятницу, 6 декабря, заявил губернатор штата Рон Десантис, сообщает Reuters.
 
По его словам, саудовский военный проходил обучение на американской авиабазе. 
 
Позднее президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что в связи с инцидентом ему позвонил король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.
 
"Король Саудовской Аравии только что позвонил мне, чтобы выразить соболезнования и передать соболезнования семьям и друзьям бойцов, которые погибли или пострадали в результате атаки", - написал Трамп.
 
Также король подчеркнул, что "саудовский народ возмущен варварскими действиями стрелка"и не поддерживает их.
 
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на территории авиабазы Пенсакола погибли три человека и восемь были ранены. Неизвестного, который открыл стрельбу, убили сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Саудовская Аравия, стрельба, военная база, Авиабаза
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь