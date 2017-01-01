В ОАЭ объявили новый отбор в космонавты

Правитель Дубая ищет космонавта для выполнения новой задачи в космосе. Заявки могут подавать как мужчины, так и женщины.

Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид в пятницу, 6 декабря, объявил о начале отбора еще одного космонавта для новой задачи в космосе. Об этом он написал в Twitter

"Ищем нового космонавта для выполнения другой задачи для ОАЭ в космосе, те, кто обладают желанием и энергией, могут записаться в космическом центре Мухаммеда бен Рашида. Наша миссия продолжается, и в деле освоения космоса мы находимся в начале пути", - отметил правитель Дубая.

По его словам, подавать заявки в отряд космонавтов могут как мужчины, так и женщины.

Напомним, в октябре первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури вернулся с МКС, где провел на орбите восемь дней. В Казахстане приземлился корабль Союз с тремя членами экипажа МКС

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