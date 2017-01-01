Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ОАЭ объявили новый отбор в космонавты

Комментариев: 0
Правитель Дубая ищет космонавта для выполнения новой задачи в космосе. Заявки могут подавать как мужчины, так и женщины.
В ОАЭ объявили новый отбор в космонавты
Перший космонавт ОАЕ Хазза аль-Мансурі
 
Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид в пятницу, 6 декабря, объявил о начале отбора еще одного космонавта для новой задачи в космосе. Об этом он написал в Twitter.
 
"Ищем нового космонавта для выполнения другой задачи для ОАЭ в космосе, те, кто обладают желанием и энергией, могут записаться в космическом центре Мухаммеда бен Рашида. Наша миссия продолжается, и в деле освоения космоса мы находимся в начале пути", - отметил правитель Дубая.
 
По его словам, подавать заявки в отряд космонавтов могут как мужчины, так и женщины.
 
Напомним, в октябре первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури вернулся с МКС, где провел на орбите восемь дней. 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: космос, космонавты, ОАЭ, освоение космоса, космонавт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь