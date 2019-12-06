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Белый дом призвал прекратить расследование по импичменту

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В американской администрации подчеркнули, что демократы потеряли слишком много времени Америки, занимаясь процедурой импичмента.
Белый дом
Белый дом
 
Белый дом призвал демократов Палаты представителей Конгресса прекратить расследование в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на письмо юрисконсульта американской администрации Пэта Сиполлоне.
 
Таким образом Белый дом ответил на приглашение принять участие в слушаниях по импичменту от главы юридического комитета нижней палаты Джерролда Надлера, которое было направлено Трампу 29 ноября.
 
Американского лидера до 6 декабря попросили дать ответ относительно участия его адвоката в слушаниях.
 
Сиполлоне в ответ заявил, что демократы "этим фарсом потеряли слишком много времени Америки".
 
"Вы должны прекратить это расследование сейчас и не тратить больше времени на дополнительные слушания", - подчеркнул он.
 
Напомним, юридический комитет Палаты представителей проведет новые слушания в рамках процедуры импичмента 9 декабря. В четверг, 5 декабря, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поручила Надлеру подготовить официальные обвинения в отношении Трампа.
 
Ранее Комитет по вопросам разведки Палаты представителей рассмотрел и одобрил 300-страничный доклад по результатам расследования в рамках импичмента президента США.

Эксперты увидели основания для импичмента Трампа

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Теги: США, Белый Дом, конгресс, расследование, демократы, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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