СМИ узнали, кто стоит за взломом переписки Макрона в 2017 году

Газета Le Monde нашла технические подтверждения причастности хакеров из РФ ко взлому переписки французского лидера.

За публикацией в интернете в 2017 году переписки тогдашнего кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона стоят хакеры, близкие к российским государственным структурам. Об этом сообщает в пятницу, 6 декабря, французская газета Le Monde.

Утечка около девяти гигабайтов данных из переписки нынешнего главы французского государства перед вторым туром президентских выборов во Франции в 2017 году получила название MacronLeaks.

Как пишет Le Monde, предположение журналистов-расследователей о том, что за этой утечкой стоят две группы хакеров, связанных с российскими спецслужбами, "впервые подтверждается техническими доказательствами".

« MacronLeaks » : des hackeurs d’Etat russes ont bien vis'e la campagne pr'esidentielle de 2017 https://t.co/XVQ6ekGbHD — Le Monde (@lemondefr) December 6, 2019

Вскоре после публикации в интернете данных переписки Макрона, в мае 2017 года, немецкая газета S"uddeutsche Zeitung сообщила, что, по данным фирмы Trend Micro, занимающейся информационной безопасностью, организаторы предвыборной кампании Макрона стали жертвами хакерской группировки Pawn Storm, которая якобы связана с российскими спецслужбами.

Эта же группировка хакеров, по информации издания, была причастна ко взломам баз данных Демократической партии США, а также данных партии христианских демократов (ХДС) в Германии, главой которой тогда являлась канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В свою очередь газета Le Monde утверждает, что ко взлому переписки Эммануэля Макрона в 2017 году были причастны российские хакерские группировки Sandworm и "26 165".

Этот вывод журналисты основывают на попавших к ним в руки материалах специалистов концерна Google, занимающихся выявлением профессиональных групп хакеров, а также материалов американской компании по сетевой безопасности FireEye, которая "в последние годы анализировала действия российских властей в киберпространстве" и специализировалась на охоте за продвинутыми хакерами.

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