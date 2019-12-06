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СМИ узнали, кто стоит за взломом переписки Макрона в 2017 году

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Газета Le Monde нашла технические подтверждения причастности хакеров из РФ ко взлому переписки французского лидера.
Хакеры взломали переписку Эммануэля Макрона перед вторым туром президентских выборов во Франции
Хакеры взломали переписку Эммануэля Макрона перед вторым туром президентских выборов во Франции
 
За публикацией в интернете в 2017 году переписки тогдашнего кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона стоят хакеры, близкие к российским государственным структурам. Об этом сообщает в пятницу, 6 декабря, французская газета Le Monde.
 
Утечка около девяти гигабайтов данных из переписки нынешнего главы французского государства перед вторым туром президентских выборов во Франции в 2017 году получила название MacronLeaks.
 
Как пишет Le Monde, предположение журналистов-расследователей о том, что за этой утечкой стоят две группы хакеров, связанных с российскими спецслужбами, "впервые подтверждается техническими доказательствами".
 
Вскоре после публикации в интернете данных переписки Макрона, в мае 2017 года, немецкая газета S"uddeutsche Zeitung сообщила, что, по данным фирмы Trend Micro, занимающейся информационной безопасностью, организаторы предвыборной кампании Макрона стали жертвами хакерской группировки Pawn Storm, которая якобы связана с российскими спецслужбами.
 
Эта же группировка хакеров, по информации издания, была причастна ко взломам баз данных Демократической партии США, а также данных партии христианских демократов (ХДС) в Германии, главой которой тогда являлась канцлер ФРГ Ангела Меркель.
 
В свою очередь газета Le Monde утверждает, что ко взлому переписки Эммануэля Макрона в 2017 году были причастны российские хакерские группировки Sandworm  и "26 165".
 
Этот вывод журналисты основывают на попавших к ним в руки материалах  специалистов концерна Google, занимающихся выявлением профессиональных групп хакеров, а также материалов американской компании по сетевой безопасности FireEye, которая "в последние годы анализировала действия российских властей в киберпространстве" и специализировалась на охоте за продвинутыми хакерами.
 
 
Источник: Русская служба DW

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Теги: Россия, хакеры, Взлом, киберпреступность, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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