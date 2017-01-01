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Трамп много лет не пользуется личным телефоном

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Американский лидер отверг заявления CNN, что он игнорирует предупреждения служб безопасности.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп категорически опроверг сообщения СМИ о том, что пользуется личным мобильным телефоном, несмотря на предостережения спецслужб. Об этом он написал Twitter 6 декабря.
 
"CNN, выпускающее фейковые новости, заявляет, что я "все еще использую личный мобильный для звонков, несмотря на многократные предостережения служб безопасности". Это абсолютная ложь. У меня нет личного телефона много лет, я использую только правительственные телефоны" - подчеркнул Трамп.

 

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Теги: США, СМИ, телефон, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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