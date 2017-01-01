Ранее дайвер Вернон Ансворт потребовал компенсацию за серию оскорбительных записей о себе в Twitter миллиардера.

Илон Маск выиграл суд по делу о клевете в адрес британского дайвера

Суд Центрального округа штата Калифорния счел необоснованным иск, поданный к предпринимателю Илону Маску британским дайвером Верноном Ансвортом, участвовавшим в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде летом 2018 года. Об этом 6 декабря сообщило агентство Reuters.

Напомним, Ансворт подал на Маска в суд в сентябре 2018 года, обвинив его в клевете, и потребовав компенсацию в размере не менее 75 тысяч долларов.

В июле 2018 года предприниматель разместил в Twitter серию оскорбительных записей о дайвере в ответ на заявление британца о том, что предложение Маска использовать субмарину для спасения детей из пещеры в Таиланде являлось пустым "пиар-трюком". Бизнесмен, в частности, назвал Ансворта педофилом.

Жюри присяжных, состоявшее из пяти мужчин и трех женщин, сочли, что термин, которым Маск определил свое отношение к британцу, нельзя приравнивать к клевете.

Маск объяснил в суде, что не пытался утверждать, будто Ансворт на самом деле является педофилом. По словам миллиардера, он был рассержен словами дайвера, который пренебрежительно отозвался о субмарине.

Кроме того, Маск отметил, что сначала не знал об участии Ансворта в операции по спасению детей.

Предприниматель ранее публично принес извинения дайверу, однако подчеркивал, что не обязан выплачивать ему компенсацию.

Напомним, в конце июня 2018 года на севере Таиланда в пещере Кхао Луанг пропала детская футбольная команда вместе с тренером. Подростки оказались отрезанными от выхода из-за проливных дождей, которые частично затопили пещеру. Их нашли спустя девять дней с помощью тайских дайверов и международных специалистов. Маск привез в Таиланд мини-субмарину, созданную инженерами Space X, и предложил использовать ее для спасения детей. Однако тайские спасатели отказались от помощи, чем вызвали недовольство бизнесмена

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet