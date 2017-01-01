Конгресс США принял резолюцию по израильско-палестинскому конфликту

Документ определяет позицию Палаты представителей Конгресса об урегулировании ближневосточного конфликта.

Конгресс принял резолюцию по Израилю и Палестине Посолсьтво США в Украине / Facebook

Палата представителей Конгресса США в пятницу, 6 декабря, приняла резолюцию, которая поддерживает решение израильско-палестинского конфликта только с позиции "два государства для двух народов", что согласуется с предыдущей политикой США. Об этом сообщает сайт Конгресса.

Резолюцию поддержали 226 конгрессменов, против проголосовало 188.

В тексте говорится, что "любое предложение США для достижения справедливого, прочного и долговечного решения израильско-палестинского конфликта должно ясно поддерживать двугосударственное решение и предостерегать от шагов, которые отдаляют мирное разрешение конфликта, - включая одностороннюю аннексию территорий или усилия палестинцев по достижению государственности не через переговоры с Израилем".

"Только решение о существовании двух государств может обеспечить выживание Израиля как еврейского демократического государства и удовлетворить законные стремления палестинского народа иметь свое собственное государство", - говорится в резолюции.

Документ ни к чему не обязывает президентскую администрацию, но официально выражает мнение Палаты представителей Конгресса о роли США в урегулировании ближневосточного конфликта.

Ранее США признали поселения Израиля на Западном берегу. Вашингтон больше не считает, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 марта президент США подписал декларацию, признающую суверенитет Израиля над Голанскими высотами - спорной территорией на границе с Сирией.

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