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Дания на 70% сократит вредные выбросы

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Резкого уменьшения загрязнения атмосферы рассчитывают достичь за 10 лет. В течение этого времени парламент будет определять промежуточные показатели.
Парламент Дании
Парламент Дании

Парламент Дании законодательно обязал правительство страны принять меры для уменьшения вредных выбросов в атмосферу на 70% к 2030 году. Соответствующий законопроект поддержали 169 из 179 депутатов. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает Xinhua.

"Конечно, я очень рад и горжусь, что нам удалось принять климатический закон. Теперь будущие правительства будут вынуждены достичь уменьшения на 70% к 2030 году", - сказал министр климата, энергии и коммунальных услуг Дании Дэн Йоргенсен после голосования.

Новый законодательный акт не только ставит для правительства конечную цель, но и требует от парламента ежегодно определять обязательственные промежуточные показатели уменьшения вредных выбросов.

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Теги: экология, Дания, закон, загрязнения окружающей среды, изменение климата, выбросы
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Источник: korrespondent.net

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