Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Казахи запустили флешмоб с извинениями перед Украиной

Комментариев: 2
Граждане Казахстана извиняются перед украинцами за слова своего президента о Крыме.
Казахи запустили флешмоб с извинениями перед Украиной
© соцсети
Фото 1/6
Казахи запустили флешмоб с извинениями перед Украиной
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: Токаев заявил о симпатии к Украине

Жители Казахстана запустили в социальных сетях флешмоб #ВибачтеЗаНього. Участники извиняются перед гражданами Украины за слова президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, который отказался назвать аннексией захват Крыма Россией.

В частности, казахи выражают солидарность с Украиной. Некоторые даже называет Токаева нелегитимным президентом.

Напомним, МИД Украины 4 декабря анонсировало демарши Казахстану из-за слов Токаева о Крыме. В интервью изданию DW Токаев заявил, что в Казахстане не считают аннексию Крыма аннексией.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Казахстан, Крым, Россия, флешмоб
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Кайдаш    07.12.2019, 11:16
Оценка:  -2
Кайдаш
Глас народа - глас Божий...
Npc7777    07.12.2019, 11:36
Оценка:  -1
Npc7777
Кучка дол6аё..в не есть народ .
Кайдаш    07.12.2019, 11:47
Оценка:  -2
Кайдаш
Речь идёт о ГРАЖДАНАХ, а не о долбоёбах. Чувствуешь разницу, или тебе по барабану?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь