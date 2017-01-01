Помпео и Лавров обсудят Украину

Госсекретарь США и глава МИД России после переговоров во вторник дадут совместную пресс-конференцию.

Государственный секретарь США Майк Помпео встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после проведения "нормандского саммита" в Париже. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По словам двух собеседников, во вторник у Помпео запланированы переговоры с Лавровым, потом – совместная пресс-конференция.

Ранее о поездке Лаврова в США писали российские СМИ. На встрече Помпео обсудит с главой российского МИД вопросы контроля над вооружениями, ситуацию в Украине и Сирии и другие вопросы, связанные с напряженными отношениями США и России. Впрочем, разговор будет омрачен процедурами импичмента, а также докладом Пентагона о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Накануне Зеленский подтвердил личную встречу с Путиным в ходе переговоров в нормандском формате в Париже.

Ранее Помпео заявлял, что США четко и успешно внедряли политику относительно Украины, но все еще остается много вызовов.

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