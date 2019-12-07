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Медведев назвал условие для транзита газа

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Украина должна отказаться от намерения получить долги с Газпрома, для достижения договоренностей по на транзиту газа.
Медведев хочет "нулевой вариант" в газовых переговорах
Медведев хочет "нулевой вариант" в газовых переговорах
Reuters (архивное фото)

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что для достижения соглашения относительно транзита российского газа Украина должна отказаться от решения Стокгольмского арбитража о долгах Газпрома. Об этом Медведев сказал в эфире российского ТВ, передает в субботу, 7 декабря, ТАСС.

Медведев подчеркнул, что заключение соглашения о транзите газа невозможно, пока Украина требует от Газпрома выполнить решение арбитража и выплатить 3 млрд долларов.

"Хотят они (украинские власти) этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту. Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон", - сказал он, комментируя российско-украинские переговоры по газу в эфире одного из российских телеканалов.

Медведев заявил, что реверсом Украина получает российский же газ, "но гораздо дороже, чем могла бы получать (его напрямую)". По его словам, для этого нужно "договориться".

"Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям", - добавил при этом Медведев.

Он также ответил на вопрос, планирует ли Москва запрещать Европейском союзу реверсно поставят газ Украине. По словам Медведева, такой запрет является "достаточно сложным с точки зрения технологического контроля".

Напомним, Газпром направил Нафтогазу официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год. При этом российская компания требует отказаться от судебных исков, а также возобновить прямые закупки газа. Нафтогаз в своем ответе отказался списывать 3 млрд долларов долга российской компании.

Известно, что газовый вопрос могут обсудить во время встречи президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина на переговорах в нормандском формате 9 декабря в Париже.

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Теги: газ, Украина-Россия, Медведев, Газпром, транзит газа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Негорро    07.12.2019, 14:54
Оценка:  -1
Негорро
Всё правильно.А то наши власти хотят и рыбку съесть и не хер не сесть.Хотят и за транзит газа бабло получать и по судебному иску.И это при том что пропаганда пять лет верещит о"войне с Россией".На самом деле пять лет воюем не с Россией,а с собственным народом.Воюем по всем фронтам.
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