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Во Франции третий день продолжается забастовка

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Из-за протестов против пенсионной реформы парализовано парижское метро и французская железная дорога, а также заблокированы автомагистрали.
Во Франции продолжаются протесты
Во Франции продолжаются протесты

Забастовка во Франции из-за пенсионной реформы продолжается третий день. Об этом сообщает RFI в субботу, 7 декабря.

К протестам из-за пенсионной реформой добавились перекрытия магистралей из-за протестов транспортных компаний против роста цен на дизельное топливо.

В Париже в эти выходные ожидаются сильные перебои общественного транспорта. По расписанию будут работать только 1 и 14 ветви столичного метро, на которых курсируют автоматические поезда без машинистов. Остальные ветви останутся полностью или частично закрыты.

С перебоями будут курсировать также автобусы. Более-менее регулярно ездить в эти выходные будут парижские трамваи. Только несколько часов в день будут ходить пригородные экспресс-электрички (RER).

В компании SNCF, операторе французских железных дорог, сообщили в субботу утром, что планируется отменить от 85% до 90% скоростных поездов TGV, региональных и пригородных электричек по всей Франции.

С трудностями в передвижении столкнутся также автомобилисты. Европейская организация автоперевозчиков проводит в эту субботу во Франции акцию протеста против роста цен на дизельное топливо. Блокада автомагистралей и так называемая операция "улитка" коснется 11 регионов страны.

Очередная акция протеста "желтых жилетов" при поддержке профсоюзов проходит в субботу в разных городах Франции. Самая многочисленная демонстрация ожидается в Париже.

Напомним, что ранее во Франции образовались 300-километровые пробки из-за забастовки. Президент Эмманюэль Макрон днем заявил о своем "спокойствие и решимости провести реформу" пенсионной системы.

Также сообщалось, что в Париже во время протестов задержали 90 человек. Во Франции более 800 тысяч человек вышли на уличные протесты против запланированной пенсионной реформы.

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Теги: Забастовки, транспорт, Франция, протесты, пенсионная реформа
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Источник: korrespondent.net

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ZaPetra    07.12.2019, 17:31
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