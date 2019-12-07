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Санкции против Северного потока-2 включили в оборонный бюджет США

Комментариев: 2
США применят санкции к компаниям, занимающимся прокладкой российского газопровода. Сенаторы разочарованы неспособностью Трампа помешать строительству.
В США включили санкции против Северного потока-2 в оборонный бюджет
В США включили санкции против Северного потока-2 в оборонный бюджет
АР (архівне фото)

Сенат США включил санкции против Северного потока-2 в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. Об этом сообщает Bloomberg в субботу, 7 декабря.

Санкции будут применяться к компаниям, занимающимся прокладкой российского газопровода. В частности, ограничения будут касаться судов и руководителей компаний, занимающихся строительством Северного потока-2, которым может быть отказано в визах, а также заблокированы транзакции, связанные с их имуществом или интересами в США.

Сенаторы разочарованы тем, что президент Дональд Трамп не смог помешать строительству газопровода, пишет Bloomberg.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что США готовят "санкционный трюк" против российского газопровода Северный поток-2. В итоге реализация проекта может оказаться под угрозой.

В самом Газпроме пока не могут назвать дату окончания строительства Северного потока-2.

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Теги: Россия-США, США, Северный поток, санкции
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВыВсеВрете+    07.12.2019, 20:49
Оценка:  -1
ВыВсеВрете+
Даже шкура мертвого верблюда, непосильноя ноша для ишакка.
Антибес    07.12.2019, 20:22
Оценка:  -1
Антибес
США в открытую вмешиваются во внутренние дела нескольких стран,опрометчиво полагая что это и есть"демократия".Хотя всем давно известно что "демократия по-американски"-это совсем другая демократия.)))))
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