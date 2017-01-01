США и Иран обменялись заключенными

Швейцария выступила посредником при обмене между странами. Иран вернул США обвиненного в шпионаже Сюэ Вана, а США вернули Ирану заключенного Массуда Солеймани.

США и Иран провели обмен заключенными. Об этом сообщает Голос Америки в субботу, 7 декабря.

Дональд Трамп сообщил, что гражданин США Сюэ Ван, которого Иран три года держал в заключении по обвинению в шпионаже, вернулся на родину. Представитель правительства Ирана рассказал об освобождении иранца Массуда Солеймани из заключения в Соединенных Штатах.

Посредником при обмене заключенными между странами выступила Швейцария. По данным иранского информагентства ИРНА, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф приветствовал Солеймани в Цюрихе, где и произошел обмен. Солеймани вернется в Иран в ближайшие часы.

Дональд Трамп в официальном заявлении Белого дома не упомянул об освобождении Солеймани, но поблагодарил власти Швейцарии за помощь в проведении переговоров.

"Освобождение американца из плена жизненно важно для моей администрации, и мы продолжим упорно работать над возвращением домой всех наших граждан, незаконно удерживаемых за рубежом", - говорится в заявлении президента.

Напомним, что ранее СМИ узнали о планах США перебросить военных на Ближний Восток. Вашингтон рассматривает возможность увеличить военное присутствие в регионе в качестве средства сдерживания Тегерана, пишет WSJ.

Также сообщалось, что в США узнали, что Иран тайно перебрасывает ракеты в Ирак. Ракеты могут быть применены для нанесения ударов по Израилю или по местам, где находятся военные США, пишет NYT.

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