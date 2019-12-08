В США спущен на воду авианосец Джон Кеннеди

Водоизмещение авианосца "Джон Кеннеди" достигает порядка 100 тысяч тонн, скорость – более 30 узлов.

Новейший американский авианосец типа "Джеральд Форд" (Gerald Ford) – "Джон Кеннеди" (John F. Kennedy, бортовой номер – CVN 79) – официально спущен на воду. Об этом сообщила накануне пресс-служба компании Huntington Ingalls Industries (HII), выполняющей строительство корабля.

"Авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду 7 декабря на подразделении HII Newport News Shipbuilding, расположенном в городе Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния. Крестной матерью корабля стала дочь президента США Джона Кеннеди – Кэролайн Кеннеди", – сообщили в пресс-службе.

Как отметили в HII, резка первого листа стали для корабля состоялась в феврале 2011 года. Корабль будет передан ВМС США в 2022 году.

"Джон Кеннеди" является вторым авианосцем типа "Джеральд Форд". На нем установлена электромагнитная катапульта и усовершенствованная система посадки палубных самолетов, позволяющая увеличить число вылетов на треть по сравнению с авианосцами предшествующего проекта Nimitz.

Водоизмещение авианосца "Джон Кеннеди" достигает порядка 100 тысяч тонн, скорость – более 30 узлов (55 километров час). В состав палубной авиагруппы корабля входит более 75 самолетов. Стоимость основного контракта на проектирование и строительство корабля, подписанного в июне 2015 года, составила $3,35 млрд.

Напомним, в июле 2017 года самый дорогой атомный авианосец США "Джеральд Форд" вошел в состав ВМС. Он был спущен на воду в ноябре 2013 года. На тот момент работы по его строительству были завершены на 70%.

Авианосец "Джеральд Форд" заложили в 2009 году. Судно обошлось в рекордные 12,9 млрд долларов. Всего Пентагон планирует построить от 10 до 12 кораблей класса Форд.

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