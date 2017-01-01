В Красном море с борта яхты эвакуировали украинку

Яхта Serenity была обнаружена в 76 морских милях западнее острова Фарасан у побережья порта Джизан.

Береговая охрана Саудовской Аравии эвакуировала на берег и оказала медицинскую помощь гражданке Украины, моряку, которой стало плохо на борту яхты в Красном море. Об этом накануне сообщило саудовское агентство SPA.

"Судно Al-Aflaj из состава пограничной службы в регионе Джизан эвакуировало 24-летнюю украинскую женщину-моряка, которая страдала от сильной боли в правой части живота, у побережья порта Джизан в Красном море", – говорится в сообщении.

Женщина – член экипажа яхты Serenity, которая шла под флагом Греции. Координационный центр спасательной службы в городе Джидда получил электронное письмо от капитана яхты с уведомлением о недомогании женщины и просьбой эвакуировать ее с судна.

Яхта была обнаружена в 76 морских милях западнее острова Фарасан у побережья порта Джизан. Женщину эвакуировали на морскую базу имени принца Ахмеда бен Абдулазиза. Ей была оказана необходимая медицинская помощь, а яхта продолжила путешествие к месту назначения – в порт Салала в Омане.

Ранее в Кельтском море во время шторма погиб украинский моряк. Он находился на борту сухогруза Alma. Причиной смерти стала полученная травма.

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