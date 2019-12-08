В России топ-чиновник выпал из окна и погиб

Организована проверка, рамках которой будут установлены обстоятельства гибели Чулкова.

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В Российской Федерации трагически погиб высокопоставленный чиновник. Вице-губернатор Тамбовской области РФ Глеб Чулков, находился под домашним арестом по делу о мошенничестве, он при пока еще не выясненных обстоятельствах он выпал из окна квартиры и погиб.

Об этом сообщает ТАСС.

Чулков погиб в 6:00 в воскресенье, 8 декабря. Он упал с пятого этажа из окна квартиры матери, где проживал во время следствия.

Следственное управление СК РФ по Тамбовской области подтвердило факт смерти.

Чиновник был задержан 16 октября 2019 года по подозрению в мошенничестве с государственной собственностью. Он был помещен под домашний арест по решению суда.

Как сообщалось, в апреле 2018 в Звенигородке чиновник РГА совершил суицид.

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