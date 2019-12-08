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В России топ-чиновник выпал из окна и погиб

Комментариев: 5
Организована проверка, рамках которой будут установлены обстоятельства гибели Чулкова.
Чулков находился под домашним арестом
Чулков находился под домашним арестом
tambov.gov.ru

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В Российской Федерации  трагически погиб высокопоставленный чиновник. Вице-губернатор Тамбовской области РФ Глеб Чулков, находился под домашним арестом по делу о мошенничестве, он при пока еще не выясненных обстоятельствах он выпал из окна квартиры и погиб.

Об этом сообщает ТАСС.

Чулков погиб в 6:00 в воскресенье, 8 декабря. Он упал с пятого этажа из окна квартиры матери, где проживал во время следствия.

Следственное управление СК РФ по Тамбовской области подтвердило факт смерти. 

Чиновник был задержан 16 октября 2019 года по подозрению в мошенничестве с государственной собственностью. Он был помещен под домашний арест по решению суда.

Как сообщалось, в апреле 2018 в Звенигородке чиновник РГА совершил суицид.

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Теги: самоубийство, Россия, мошенник, чиновник
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Комментариев (5)
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СтальнаяКрыса    08.12.2019, 12:10
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
А сколько ошибок в тексте, при его набое гугл исправил ошибки в словах, но много других ошибок осталось.
MykRom    08.12.2019, 11:45
Оценка:  +1
MykRom
Времена Кручины возвращаются? Хотя уровень должности вроде не тот.
Ukraineslava    08.12.2019, 11:29
Оценка:  +2
Ukraineslava
Вот как бывает вредно сидеть на подоконнике и болтать ногами))
ShakhterDonetsk    08.12.2019, 11:27
Оценка:  +6
ShakhterDonetsk
Топ чиновникам на россии нельзя покупать элитные квартиры в высотках, нельзя пить чай с незнакомыми людьми, нельзя ездить в лифте и обедать в ресторане , если название его "Ветерок" .
СтальнаяКрыса    08.12.2019, 12:08
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Можно добавить ещё много, чего нельзя делать чиновникам, перечисленного мало.
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