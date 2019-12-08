"Изгнать Путина": Якутский шаман возобновил поход на Москву

Ростокину при последнем разговоре в ФСБ подтвердили, что шаман – “свободный человек“.

Шаман Александр Габышев возобновил свой поход из Якутска в Москву с целью проведения в Кремле “обряда изгнания Путина“.

Об этом сообщает “Сибирь.Реалии“ со ссілкой на сподвижников шамана.

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Двое из них сопровождают Габышева в походе на Москву. Габышев отправился в Москву 7 декабря, с ним двое спутников – Алексей и Кирилл, рассказал сподвижника шамана Айхал. Участники похода взяли с собой четырех лаек.

По словам Евгения Ростокина по прозвищу Ворон, Габышев отправился в Москву после “общения с духами“. “Воля бога будет исполнена“, – передал слова шамана Ростокин.

Ворон отметил, что подписка Габышева о невыезде истекла 14 октября. Кроме того, Ростокину при последнем разговоре в ФСБ подтвердили, что шаман – “свободный человек“.

Связаться с самим шаманом и его спутниками корреспонденту не удалось. В Якутске сейчас мороз 44 градуса.

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Как сообщалось Якутского шамана Александра Габышева, который полгода назад пешком отправился в Москву с целью “изгонять Путина“, задержали некие силовики без опознавательных знаков на границе Бурятии и Иркутской области в более чем 4 тысячах километров от столицы России. “Спецоперация“ была проведена ночью 19 сентября.

25 сентября утром отряд якутского шамана, продолживший после его задержания поход в Москву, объявил о роспуске и завершении похода. Накануне вечером к лагерю отряда приехала группа неизвестных в штатском и увезла нескольких членов отряда в отделение полиции ближайшего города Слюдянка.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.

Напомним, 7 мая 2018 года бессменный президент РФ Владимир Путин заступил на свой четвертый срок на должности главы государства.

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