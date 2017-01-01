В Литве разбился спортивный самолет, два человека погибли

Самолет упал во дворе дома, в квартале частных особняков, жители при этом не пострадали.

В Литве в воскресенье, 8 декабря, в результате крушения легкомоторного спортивного самолета погибли два человека, сообщает издание Delfi

Инцидент произошел в Каунасском районе, погибли двое находившихся на борту мужчин - 30 лет и 65 лет. Самолет упал во дворе дома, в квартале частных особняков. Жители при этом не пострадали.

Один из погибших - опытный пилот Викторас Рамонас, на счету которого в том числе перелет 2003 года на небольшом самолете через Атлантический океан. Вместе с ним в воскресенье на борту находился обучающийся пилотажу мужчина.