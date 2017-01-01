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В Литве разбился спортивный самолет, два человека погибли

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Самолет упал во дворе дома, в квартале частных особняков, жители при этом не пострадали.
Падение самолета в Литве
Падение самолета в Литве
Delfi
 
В Литве в воскресенье, 8 декабря, в результате крушения легкомоторного спортивного самолета погибли два человека, сообщает издание Delfi.
 
Инцидент произошел в Каунасском районе, погибли двое находившихся на борту мужчин - 30 лет и 65 лет. Самолет упал во дворе дома, в квартале частных особняков. Жители при этом не пострадали.
 
Один из погибших - опытный пилот Викторас Рамонас, на счету которого в том числе перелет 2003 года на небольшом самолете через Атлантический океан. Вместе с ним в воскресенье на борту находился обучающийся пилотажу мужчина.
 
По данным Управления гражданской авиации, разбившийся самолет был собран в 1969 году.
 
Напомним, что в Египте потерпел крушение истребитель МиГ-29 российского производства.
 
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Теги: самолет, Литва, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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