Стрельба на базе во Флориде: советник Трампа назвал инцидент терактом

Роберт О'Брайен считает, что военнослужащий Саудовской Аравии совершил террористический акт на авиабазе Пенсакола.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил саудовский военнослужащий, является терактом. Об этом он заявил 8 декабря в интервью CBS

"Мы не знаем, действовал ли он в одиночку, ФБР ведет расследование. Они опрашивают и допрашивают других обучающихся из Саудовской Аравии. Мне представляется, что это террористическое нападение", - указал О'Брайен.

При этом он подчеркнул, что не хотел бы делать окончательные выводы до завершения расследования.

По его словам, также неясно, были ли у стрелявшего связи с какими-либо террористическими группировками.

Напомним, 6 декабря в результате стрельбы на территории авиабазы Пенсакола во Флориде погибли четыре человека, включая стрелка, которого убили сотрудники полиции. Еще восемь человек пострадали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet