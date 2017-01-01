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Стрельба в Мехико: число жертв выросло до пяти человек

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Мужчина собирался справить нужду в одном из дворов столицы Мексики. После замечания местных жителей он открыл огонь.
В центре Мехико конфликт во дворе перерос в стрельбу
В центре Мехико конфликт во дворе перерос в стрельбу
milenio.com
 
Число жертв стрельбы, которая произошла неподалеку от президентской резиденции в Мехико, возросло до пяти человек. Об этом 8 декабря сообщила газета Milenio.
 
По данным главы правительства столицы Мексики Клаудии Шеинбаум, погибли четыре жителя района, где произошла стрельба, а также сам нападающий.
 
Она также сообщила, что Генеральная прокуратура проверяет информацию о том, что стрелок был капитаном в отставке.
 
Напомним, инцидент произошел 8 декабря в Мехико. Жители одного из домов сделали замечание мужчине, который собирался справить нужду в их дворе. В ответ на просьбу он открыл стрельбу.
 
На место прибыли полицейские и потребовали от мужчины сдаться. Однако нападавший оказал сопротивление, после чего его ликвидировали.
 
Ранее сообщалось о четырех погибших в результате происшествия.

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Теги: Мехико, Мексика, стрельба, погибли
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Источник: korrespondent.net

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