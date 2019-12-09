В Белом доме работают над организацией встречи Трампа и Лаврова

Помощник президента США подтвердил возможность встречи главы МИД России с американским лидером в ходе его визита в Вашингтон.

Владимир Путин, Сергей Лавров и Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге (2017 год)

Администрация президента США Дональда Трампа работает над организацией встречи главы государства и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщил советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS.

"Полагаю, есть вероятность, что это произойдет. Мы работаем над этим", - заявил О'Брайен.

По его словам, встреча Трампа и Лаврова отвечала бы принципу взаимности. Советник напомнил, что президент РФ Владимир Путин встречался с госсекретарем США Майком Помпео, когда тот прилетал в Сочи на переговоры с Лавровым.

При этом О'Брайен указал, что в Белом доме также "прорабатываются другие варианты".

Как подчеркнул советник, если встреча состоится, Трамп и Лавров обсудят на ней "вопрос контроля над вооружениями в целом".

Ранее стало известно, что Лавров может посетить США для встречи с Помпео после саммита нормандской четверки.

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