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Армия Хафтара близка к взятию Триполи - ООН

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Спецпредставитель ООН и МИД Ливии заявили о том, что армия мятежного генерала с российской помощью может взять Триполи.
Ливийский генерал Халифа Хафтар
Ливийский генерал Халифа Хафтар
 
Ливийская национальная армия (ЛНА) генерала Халифы Хафтара, поддерживаемая рядом стран, в том числе, и Россией, близка к взятию Триполи. Об этом заявил спецпредставитель генсекретаря ООН по Ливии Гасан Саляме в интервью изданию Corriere della Sera, которое вышло в воскресенье, 8 декабря.
 
"С тех пор, как россияне присоединились к войскам Хафтара, наступление на Триполи усилилось", - заявил Саляме.
 
О возможном падении Триполи заявил и глава МИД Правительства национального согласия Ливии Мухаммед Сияла. По его словам, Россия поддерживает войска Хафтара как живой силой, так и дронами.
 
В России информацию о российском военном присутствии в Сирии называют слухами.
 
"Что касается слухов, которые распространяют наши американские коллеги, то почему-то, когда по всему миру, где угодно появляются… Если говорить о Средиземноморье, возьмите ту же Сирию. Сколько там военнослужащих... армий стран НАТО, которых туда никто не приглашал, - заявил глава МИД России Сергей Лавров. - Но как только где-то что-то происходит, обязательно какой-нибудь Bellingcat или прочая неправительственная структура будет подбрасывать материалы о том, что Россия где-то что-то там делает не так".
 
Ливийский генерал Халифа Хафтар с апреля ведет наступление на Триполи. По данным ООН, за несколько месяцев с начала операции погибли более тысячи человек.
 
76-летний генерал ранее относился к числу соратников ливийского лидера Муаммара Каддафи, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого повстанцами в 2011 году. С 1990-х годов Хафтар превратился в одного из самых влиятельных противников Каддафи.
 
Генерала поддерживают Египет, ОАЭ и Россия.
 
В последние годы он неоднократно посещал Москву, где проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, последний визит состоялся в ноябре 2018 года.
 
На одной из встреч с главой Минобороны России присутствовал бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера.
 
В начале ноября газета The New York Times сообщила со ссылкой на ливийские источники о прибытии в Ливию за последние шесть недель около 200 наемников, что "является частью широкой кампании Кремля по восстановлению своего влияния на Ближнем Востоке и в Африке".
 
МИД РФ опроверг эту информацию, назвав ее "вбросом".
 
В конце ноября Госдепартамент США обвинил российских военных и наемников в дестабилизации ситуации в Ливии.
 
Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер указал на присутствие в этой стране "в значительном количестве" российских регулярных войск и бойцов ЧВК Вагнера. Они дислоцированы в этой стране для поддержки Ливийской национальной армии, сообщил он.
 
Источник: Русская служба DW

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Теги: ООН, Ливия, Триполи, наступление
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Источник: korrespondent.net

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