Новой Мисс Вселенная стала представительница ЮАР

Зозибини Тунзи является активистом по борьбе с гендерным насилием. В финал конкурса также вышли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.

Зозибини Тунзи победила на конкурсе Мисс Вселенная-2019

Корреспондент