Новой Мисс Вселенная стала представительница ЮАР
Зозибини Тунзи является активистом по борьбе с гендерным насилием. В финал конкурса также вышли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.
Представительница ЮАР Зозибини Тунзи стала победительницей международного конкурса красоты Мисс Вселенная-2019. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщила пресс-служба конкурса в Twitter.
В тройку финалисток вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.
Конкурс Мисс Вселенная-2019 проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия. Украину на нем представляла Анастасия Суббота из Запорожья.
Cмотрите фотогалерею: Новой Мисс Вселенная стала представительница ЮАР
The most heart racing portion of the competition is next... Final Word. #MissUniverse2019 LIVE on @FOXtv. Airing in Spanish on @Telemundo. pic.twitter.com/HyRTkNx47J— Miss Universe (@MissUniverse) 9 декабря 2019 г.
Your new Miss Universe!!!! #MissUniverse2019 pic.twitter.com/vqcZXjY7Zg— Miss Universe (@MissUniverse) 9 декабря 2019 г.
Напомним, в прошлом году победительницей конкурса стала филиппинка Катриона Грэй. Финал мероприятия проходил в Таиланде.
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