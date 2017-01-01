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Новой Мисс Вселенная стала представительница ЮАР

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Зозибини Тунзи является активистом по борьбе с гендерным насилием. В финал конкурса также вышли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.
Зозибини Тунзи победила на конкурсе Мисс Вселенная-2019
Зозибини Тунзи победила на конкурсе Мисс Вселенная-2019
 
Представительница ЮАР Зозибини Тунзи стала победительницей международного конкурса красоты Мисс Вселенная-2019. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщила пресс-служба конкурса в Twitter.
 
В тройку финалисток вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.
 
Конкурс Мисс Вселенная-2019 проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия. Украину на нем представляла Анастасия Суббота из Запорожья.
 
 
Напомним, в прошлом году победительницей конкурса стала филиппинка Катриона Грэй. Финал мероприятия проходил в Таиланде.

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Теги: конкурс красоты, видео, фото, ЮАР, Мисс Вселенная, победитель
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Источник: korrespondent.net

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