В Госдепе подтвердили встречу Помпео и Лаврова

Министры проведут совместную пресс-конференцию после переговоров и общения в формате рабочего обеда.

Майк Помпео и Сергей Лавров на встрече в Сочи в мае 2019 года

Госсекретарь США Майк Помпео 10 декабря встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Вашингтоне. Об этом говорится в графике Госдепартамента, распространенном в воскресенье, 8 декабря, сообщает ТАСС

Отмечается, что переговоры начнутся в 10.30 по местному времени (17.30 по киевскому времени).

После этого запланировано общение в формате рабочего обеда, а также совместная пресс-конференция, которая намечена на 13.15 по местному времени (20.15 по киевскому времени).

Ранее стало известно, что Помпео обсудит с главой российского МИД вопросы контроля над вооружениями, ситуацию в Украине и Сирии и другие вопросы, связанные с напряженными отношениями двух стран.

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