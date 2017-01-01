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В Госдепе подтвердили встречу Помпео и Лаврова

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Министры проведут совместную пресс-конференцию после переговоров и общения в формате рабочего обеда.
Майк Помпео и Сергей Лавров на встрече в Сочи в мае 2019 года
Майк Помпео и Сергей Лавров на встрече в Сочи в мае 2019 года
 
Госсекретарь США Майк Помпео 10 декабря встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Вашингтоне. Об этом говорится в графике Госдепартамента, распространенном в воскресенье, 8 декабря, сообщает ТАСС.
 
Отмечается, что переговоры начнутся в 10.30 по местному времени (17.30 по киевскому времени).
 
После этого запланировано общение в формате рабочего обеда, а также совместная пресс-конференция, которая намечена на 13.15 по местному времени (20.15 по киевскому времени).
 
Ранее стало известно, что Помпео обсудит с главой российского МИД вопросы контроля над вооружениями, ситуацию в Украине и Сирии и другие вопросы, связанные с напряженными отношениями двух стран.
 
Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен допустил возможность встречи Лаврова с американским лидером Дональдом Трампом. 

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Теги: Россия-США, переговоры, Лавров, госдепартамент США, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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