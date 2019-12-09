Столтенберг снова заявил, что НАТО не считает Россию врагом

Генсек альянса говорит, что Россия - это не то же самое, что и Советский Союз, а также что Россия применила военную агрессию против Украины, но НАТО не считает ее врагом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не считает Россию врагом. Об этом он заявил в интервью CNN в понедельник, 9 декабря.

"Мы не создаем список врагов. Мы не считаем Россию врагом. Что мы видим относительно России, это то, что она применила военную силу против соседа, Украины", - сказал Столтенберг.

По его словам, Россия не то же самое, что и Советский Союз. Также генсек подчеркнул, что НАТО всегда пытается улучшить отношения и не разделяет мир на врагов и друзей.

Напомним, что ранее Столтенберг объяснил позицию альянса о том, что Россия - "не враг". Глава НАТО заявил, что НАТО не определяет Россию как врага, но предпринимают усилия, чтобы крымский сценарий не повторился в государствах-членах альянса.

Также генсек альянса заявил о недопущении повторения "крымского сценария". По словам Столтенберга, НАТО не допустит, чтобы "сценарий" повторился на территории других стран-участниц Альянса.

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