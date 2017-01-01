На Самоа число жертв эпидемии кори возросло до 70 человек

Группа по эпидемиологическому надзору зафиксировала 4693 случая заболевания, в том числе 112 – за последние сутки.

Правительство островного государства Самоа в Полинезии подтвердило еще два случая смерти от кори. Таким образом, число умерших от болезни с момента начала эпидемии в середине октября достигло 70 человек, сообщает Синьхуа в понедельник, 9 декабря.

Отмечается, что среди умерших от кори – 61 ребенок в возрасте до четырех лет. Только за последние сутки были зарегистрированы два смертельных случая.

По сообщениям министерства здравоохранения Самоа, к настоящему времени группа по эпидемиологическому надзору зафиксировала в общей сложности 4693 случая заболевания, в том числе 112 – за последние сутки. Всего 159 человек госпитализированы.

В настоящее время на Самоа введен режим ЧП. Школы закрыты, проводится массовая вакцинация, публичные собрания ограничиваются.

В прошлые четверг и пятницу большая часть государственных учреждений была закрыта для того, чтобы все госслужащие смогли помогать в проведении кампании массовой вакцинации.

Напомним, 1 декабря сообщалось о 48 жертвах эпидемии кори на Самоа. На тот момент было зарегистрировано 3530 случаев заболевания.

Ранее в Тернополе от осложнений после кори скончался ребенок. Перед этим он девять месяцев пролежал в коме. У него был коревой энцефалит.

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