Китай надеется заключить торговую сделку с США в ближайшее время
Китай планирует в ближайшее время заключить "первую фазу" торгового соглашения с США. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 9 декабря.
Как сообщили в министерстве торговли Китая, Пекин надеется, что ему удастся заключить с США торговое соглашение, которое удовлетворит обе стороны.
Отметим, 15 декабря должен начаться следующий раунд торговых переговоров между США и Китаем.
Напомним, что ранее президент США пообещал повысить тарифы на импорт китайской продукции, если торговая сделка с Пекином не будет подписана.
Также сообщалось, что очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся 10 и 11 октября. После их завершения Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительной первой фазе" сделки по урегулированию споров в торговле.
Представитель КНР отметил, что США и Китай действительно преодолели разногласия и близки к тому, чтобы заключить торговое соглашение. Позже стало известно, что США и Китай договорились о снижении пошлин.
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