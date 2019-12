В Новой Зеландии пять человек погибли при извержении вулкана

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, также есть пропавшие без вести. Об этом сообщает New Zealand Herald со ссылкой представителя местной полиции Джона Тимса в понедельник, 9 декабря.

Он сообщил, что среди погибших и около 20 пострадавших есть иностранцы, но не смог назвать их национальность. По разным данным, в момент начала извержения на острове находилось от 50 до 100 туристов.

По словам Тимса, спасатели пока не могут вернуться на Уайт-Айленд, поскольку там слишком опасно находиться. К поисково-спасательной операции подключились военные. Связи с людьми на острове нет.

По данным местных СМИ, ежегодно остров посещают более 10 тысяч человек. Он расположен в 50 километрах к северу от Северного острова. Сейсмологи ранее в ноябре зафиксировала активизацию вулканической деятельности на Уайт-Айленде, однако визиты туристов на остров не прекращались.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt