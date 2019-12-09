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В Новой Зеландии пять человек погибли при извержении вулкана

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Спасатели пока не могут вернуться на остров Уайт-Айленд, поскольку там слишком опасно находиться.
Начало извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии
Начало извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии
Michael Schade / Twitter

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, также есть пропавшие без вести. Об этом сообщает New Zealand Herald со ссылкой представителя местной полиции Джона Тимса в понедельник, 9 декабря.

Он сообщил, что среди погибших и около 20 пострадавших есть иностранцы, но не смог назвать их национальность. По разным данным, в момент начала извержения на острове находилось от 50 до 100 туристов.

По словам Тимса, спасатели пока не могут вернуться на Уайт-Айленд, поскольку там слишком опасно находиться. К поисково-спасательной операции подключились военные. Связи с людьми на острове нет.

По данным местных СМИ, ежегодно остров посещают более 10 тысяч человек. Он расположен в 50 километрах к северу от Северного острова. Сейсмологи ранее в ноябре зафиксировала активизацию вулканической деятельности на Уайт-Айленде, однако визиты туристов на остров не прекращались.

Cмотрите фотогалерею: В Новой Зеландии пять человек погибли при извержении вулкана

Напомним, извержение вулкана на острове Уайт-Айленд началось около 14.15 по местному времени (03.15 по киевскому времени). Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого.

На Земле зафиксировано стометровое цунами

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Теги: Извержения вулканов, Новая Зеландия, видео, туристы, острова, вулканы, фото, остров, вулкан, погибли, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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