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В РФ озвучили возможную дату обмена пленными

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Новый этап обмена пленными может состояться уже до Нового года.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
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Обмен в формате “все на все“ может состояться до конца этого года. Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры РФ Алексей Чеснаков, сообщает РБК со ссылкой на российские СМИ. 

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По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, обмен пленными входит в повестку Нормандского саммита. “Я считаю, что лучшим вариантом в любом случае является прекращение огня, обмен пленными фактически. Все наши украинцы должны вернуться домой. И это две главные задачи, которые поставил перед собой президент Зеленский“, рассказал Гончарук в интервью ТСН.

Напомним, в России под арестом находятся больше сотни граждан Украины, которые украинская сторона признала военнопленными. В обмен на них Официальный Киев готов передать порядка 250 человек в РФ.

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Теги: РФ, Украина, Обмен пленными
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Комментариев (1)
WTF2wtf    09.12.2019, 12:01
Оценка:  +5
WTF2wtf
Это к тому, что местные оккупированном россией на Донбассе ничего не решают?
Это и так всем понятно - только Москва принимает решения по оккупированной территории ...
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