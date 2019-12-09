В РФ озвучили возможную дату обмена пленными

Новый этап обмена пленными может состояться уже до Нового года.

Обмен в формате “все на все“ может состояться до конца этого года. Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры РФ Алексей Чеснаков, сообщает РБК со ссылкой на российские СМИ.

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По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, обмен пленными входит в повестку Нормандского саммита. “Я считаю, что лучшим вариантом в любом случае является прекращение огня, обмен пленными фактически. Все наши украинцы должны вернуться домой. И это две главные задачи, которые поставил перед собой президент Зеленский“, рассказал Гончарук в интервью ТСН.

Напомним, в России под арестом находятся больше сотни граждан Украины, которые украинская сторона признала военнопленными. В обмен на них Официальный Киев готов передать порядка 250 человек в РФ.

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