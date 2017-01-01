Врач-гинеколог снимал на скрытую камеру любовные утехи со своей медсестрой, а также пациенток которые не подозревали о съемках. Теперь любитель "клубнички" отсидит в тюрьме 14 месяцев.

В Великобритании гинеколог снимал пациенток на видео. Мужчина для тайной съемки использовал скрытую камеру, которую разместил в очках, пишет Daily Mail.

49-летний врач Джомо Матурини был задержан полицией за незаконную фото- и видеосъемку женщин, а также за шантаж своей медсестры.

19-летняя девушка написала жалобу в полицию на врача-гинеколога, у которого проходила производственную практику. У нее и доктора возникли интимные отношения, в которых они состояли два года.

Медсестра на компьютере Матурини обнаружила видеоролик, на котором увидела, как она и врач занимаются сексом. Девушка рассказала о видео своему сексуальному партнеру и потребовала объяснений.

Матурини пригрозил медсестре физической расправой, если она кому-то расскажет о видео. Он запугал девушку и заставлял встречаться с ним дальше.

Позже студентка не выдержала таких отношений и пожаловалась подруге, которая порекомендовала ей обратиться к правоохранителям.

Полицейские во время обыска у врача обнаружили 15 фотографий сексуального характера и 96 видеозаписей, на которых были сняты пациентки гинеколога.

Суд приговорил Матурини к 14 месяцам тюрьмы.

Cмотрите фотогалерею: Британский гинеколог снимал пациенток на скрытую камеру

Ранее, подобный скандал произошел в Одессе. Там областном онкологическом диспансере полтора года скрытая камера снимала гинекологические процедуры.

Также напомним, что скандал с видеокамерой у одесского гинеколога получил продолжение. Оказалось, что подозреваемый не числился врачом в штате Одесского онкологического диспансера.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet