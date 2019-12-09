В Афганистане 13 силовиков погибли при двух взрывах

Ответственность за организацию одного из взрывов в провинции Гильменд взяло на себя движение "Талибан".

На юге Афганистана по меньшей мере 13 военнослужащих и полицейских были убиты в результате двух отдельных взрывов в провинции Гильменд. Об этом сообщает Синьхуа в понедельник, 9 декабря.

Так, сегодня утром при подрыве машины рядом с КПП сил безопасности в уезде Над Али погибли восемь военных. За рулем авто находился смертник. Отмечается, что два солдата пропали без вести. Ответственность за взрыв взяло на себя движение "Талибан".

А накануне днем пять полицейских были убиты и пятеро ранены в результате взрыва возле КПП на дороге в районе Сангин, в восточной части Гильменда. Причину взрыва пока не удалось установить.

В конце ноября в Кабуле произошло нападение на автомобиль, помеченный знаком ООН. Тогда один человек погиб, еще двое пострадали.

Также сообщалось, что в Афганистане четверо судей из провинции Пактия погибли при нападении неизвестных боевиков в восточной провинции Логар.

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