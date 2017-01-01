Турция депортировала во Францию 11 боевиков ИГИЛ

Общее число террористов "Исламского государство", депортированных Турцией, достигло 71 человека.

Власти Турции депортировала 11 граждан Франции, обвиняемых в членстве в группировке "Исламское государство". Об этом сообщает Анадолу в понедельник, 9 декабря.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара полна решимости вернуть на родину всех наемников из числа террористов ИГИЛ, содержащихся в тюрьмах Турции и севера Сирии.

"Турция – это не "гостиница" для террористов", – подчеркнул Сойлу.

Отмечается, что число террористов ИГИЛ, депортированных Турцией, достигло 71 человека.

На прошлой неделе сообщалось, что по состоянию на 4 декабря Турция депортировала 59 иностранных боевиков, из них 26 – в США и страны ЕС. Всего под стражей в Турции сейчас находятся порядка 1200 игиловцев.

Напомним, с 11 ноября Турция начала депортировать захваченных боевиков "Исламского государства" в страны, гражданами которых они являются.

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