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Пассажирку самолета на борту укусил скорпион

Комментариев: 1
В этой авиакомпании подобный случай не первый. Как паукообразное попало н аборт неизвестно.
Во время полета одну из пассажирок что-то несколько раз сильно ужалило
Во время полета одну из пассажирок что-то несколько раз сильно ужалило
catersnews.com

На борту самолета авиакомпании United Airlines, пассажирку укусил скорпион. Об этом сообщает USA Today.

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Рейс летел из Сан-Франциско в Атланту. Во время полета одну из пассажирок что-то несколько раз сильно ужалило. Спустя некоторое время из ее штанины выпал скорпион. Как животное попало на борт самолета остается загадкой.

Представители авиакомпании отметили, что команда рейса немедленно отреагировала и проконсультировалась с врачом. Клиентку доставили в местную больницу, ее жизни ничего не угрожает.

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По данным издания, это уже третий случай, когда скорпионы попадают на борт самолета. Пассажир авиакомпании Lion Air, смог “обезвредить“ насекомые, а пассажира рейса из Торонто скорпион укусил.

United Airlines не первый раз попадает в подобную ситуацию. Так в 2017 году пассажира ужалил скорпион на рейсе United Airlines из американского Хьюстона в канадский Калгари.

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Теги: самолет, пассажиры, насекомые, инцидент, укус, скорпионы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Woodbrother    09.12.2019, 13:37
Оценка:  +1
Woodbrother
Сам скорпион в самолет залезть не может. Он даже с грузовой палубы на пассажирскую хрен попадет. Наверняка в салон пронес его какой то идиот.
WTF2_eбy_в_рот    09.12.2019, 14:09
Оценка:  -1
WTF2_eбy_в_рот
дебилбля)))))) ыксперд срaный)))))))
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