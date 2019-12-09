В Польше зарезали двух украинцев

Задержанный подозреваемый также украинец.

В Польше в городе Доброславом в коммуне Пулавы в одном из жилых домов были обнаружены мертвыми двое граждан Украины.

Об этом сообщает politeka.net со ссылкой на lublin112.

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На трупах были обнаружены колотые раны. Жертвами были граждане Украины, которые работали в школе. По делу уже задержали подозреваемого, им оказался также украинец. Польские полицейские устанавливают детальные обстоятельства преступления и сейчас больше ничего не уточняют.

Как сообщалось 12 сентября, в Италии при загадочных обстоятельствах умер украинец.

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