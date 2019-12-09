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В Польше зарезали двух украинцев

Комментариев: 2
Задержанный подозреваемый также украинец.
Полиция пока не уточняет обстоятельства трагедии
Полиция пока не уточняет обстоятельства трагедии
policja.pl

В Польше в городе Доброславом в коммуне Пулавы в одном из жилых домов были обнаружены мертвыми двое граждан Украины.

Об этом сообщает politeka.net со ссылкой на lublin112. 

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На трупах были обнаружены колотые раны. Жертвами были граждане Украины, которые работали в школе. По делу уже задержали подозреваемого, им оказался также украинец. Польские полицейские устанавливают детальные обстоятельства преступления и сейчас больше ничего не уточняют.

Как сообщалось 12 сентября, в Италии при загадочных обстоятельствах умер украинец.

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Теги: украинец, Польша, убийство
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Комментариев (2)
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farfalle    09.12.2019, 13:49
Оценка:  -1
farfalle
Вот рагулье тупое!
Антибес    09.12.2019, 13:48
Оценка:  -1
Антибес
Феерично!Поехали наши"нерабы"по безвизу в Польшу и тут же начали там друг-друга мочить.Представляю как поляки с наших дебилов там ржут.)))))
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