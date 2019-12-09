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Жириновский снова пригрозил Украине

Комментариев: 4
По мнению Жириновского, вопрос с "ДНР" и "ЛНР" должен быть урегулированным по формуле Штайнмайера.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский
Глава ЛДПР Владимир Жириновский
Фейсбук

Глава ЛДПР Владимир Жириновский снова пригрозил Украине. По словам Жириновского, если “вопрос с ДНР и ЛНР не будет урегулирован по формуле Штайнмайера, его придётся решать по новой редакции Пакта Молотова — Риббентропа“. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук. 

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“Пусть европейцы входят во Львов, а мы войдём в Киев и покончим там с анархией. А то Зеленский не успел уехать в Париж, как уже появились толпы, готовые к новому майдану. Их настрой на беспорядки проплачен из-за границы, они могут стоять день и ночь, снова жечь шины“ - заявил Жириновский.

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Напомним, ГПУ составила подозрение Жириновскому и грозит ему 7-12 годами тюрьмы. Политик не только призывал и голосовал за присоединение Крыма к РФ, но и предлагал Польше забрать часть западных областей Украины.

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Теги: жириновский, Украина, РФ, угрозы
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Комментариев (4)
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Kostos    09.12.2019, 14:09
Оценка:  +1
Kostos
Жириновский, ПНХ
РАЗГЕЛЬДЯЙ    09.12.2019, 14:04
Оценка:  +2
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Владимир Вольфович Вы можете войти только в Ляшко, или в Путина, но не как не в Киев.))))
КимЧенПых    09.12.2019, 14:01
Оценка:  +3
КимЧенПых
опять Вольфыч забыл лекарства принять
Woodbrother    09.12.2019, 13:56
Оценка:  +4
Woodbrother
Старый засранец в окопы не полезет. Все его угрозы - туфта 100%.
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