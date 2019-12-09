По мнению Жириновского, вопрос с "ДНР" и "ЛНР" должен быть урегулированным по формуле Штайнмайера.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский снова пригрозил Украине. По словам Жириновского, если “вопрос с ДНР и ЛНР не будет урегулирован по формуле Штайнмайера, его придётся решать по новой редакции Пакта Молотова — Риббентропа“. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

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“Пусть европейцы входят во Львов, а мы войдём в Киев и покончим там с анархией. А то Зеленский не успел уехать в Париж, как уже появились толпы, готовые к новому майдану. Их настрой на беспорядки проплачен из-за границы, они могут стоять день и ночь, снова жечь шины“ - заявил Жириновский.

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Напомним, ГПУ составила подозрение Жириновскому и грозит ему 7-12 годами тюрьмы. Политик не только призывал и голосовал за присоединение Крыма к РФ, но и предлагал Польше забрать часть западных областей Украины.

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