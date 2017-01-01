На Мальте активисты ворвались в офис премьер-министра

Причиной стала появившаяся информация о косвенной причастности премьер-министра к убийству журналистки-расследовательницы.

Протест у здания правительства Мальты в связи с убийством журналистки (архивное фото)

На Мальте активисты утром в понедельник, 9 декабря, ворвались в здание, где расположен офис премьер-министра чтобы требовать немедленной отставки Джозефа Мускат на фоне расследования убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции, которое произошло 2017 года, сообщает Reuters.

Отмечается, что Мускат прямо не причастен к расследованию, но заявил, что уйдет в отставку в середине января после выборов нового руководителя своей партии, которая возглавляет правительство страны. Бывший глава аппарата правительства и близкий друг премьер-министра Кит Шембри недавно ушел в отставку после того, как посредник в убийстве указал на его причастность. Шембри отрицал любые правонарушения.

Около 40 активистов с бокового входа пробились в здание XVI века в столице Валлетте, с барабанами, свистками, флагами и громкими возгласами.

Затем они сели и заблокировали вход, скандируя, что Мускат должен уйти. В то время его не было в здании.

Полиция и солдаты следили за активистами, но те не пытались подняться наверх, где расположены правительственные кабинеты.

Напомним, 16 октября 2017 года на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галисия, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers и обвиняла в коррупции мальтийского премьер-министра.

Позже стало известно, что перед судом предстанут три человека, которые подозреваются в убийстве журналистки Дафне Каруаны Галисии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet