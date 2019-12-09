Порвали российский флаг: В Париже митингуют ветераны АТО
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Представители Движения ветеранов Украины, которые проводят митинг против российской агрессии напротив Елисейского дворца в Париже, где должны начаться Нормандские переговоры, разорвали флаг Российской федерации. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил экс-депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук.
Как указано в сообщении, остатки флага России подобрал российский журналист. Он также вызвал полицию на место инцидента.
Напомним, сегодня в Елийсейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.
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