Порвали российский флаг: В Париже митингуют ветераны АТО

Под Елисейским дворцом, где состоится нормандский саммит, украинские митингующие разорвали российский флаг.

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Представители Движения ветеранов Украины, которые проводят митинг против российской агрессии напротив Елисейского дворца в Париже, где должны начаться Нормандские переговоры, разорвали флаг Российской федерации. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил экс-депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Как указано в сообщении, остатки флага России подобрал российский журналист. Он также вызвал полицию на место инцидента.

Напомним, сегодня в Елийсейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.

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