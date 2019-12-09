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Порвали российский флаг: В Париже митингуют ветераны АТО

Комментариев: 3
Под Елисейским дворцом, где состоится нормандский саммит, украинские митингующие разорвали российский флаг.
Порвали российский флаг: В Париже митингуют ветераны АТО
© Телеграм Мосийчука
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Порвали российский флаг: В Париже митингуют ветераны АТО
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Представители Движения ветеранов Украины, которые проводят митинг против российской агрессии напротив Елисейского дворца в Париже, где должны начаться Нормандские переговоры, разорвали флаг Российской федерации. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил экс-депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Как указано в сообщении, остатки флага России подобрал российский журналист. Он также вызвал полицию на место инцидента.

Напомним, сегодня в Елийсейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Теги: ветераны АТО, Париж, нормандский формат, митинг, флаг России
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Комментариев (3)
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ThaiFever    09.12.2019, 14:03
Оценка:  +2
ThaiFever
"Порвали российский флаг" - очко свое порвали тоже
VVTF2wtf_uebok    09.12.2019, 14:08
Оценка:  -1
VVTF2wtf_uebok
Оно у них уже порванное давно)))))
Дикари))))
VVTF2wtf_uebok    09.12.2019, 14:09
Оценка:  -1
VVTF2wtf_uebok
Всё на что они способны херои, флаги рвать)
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