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Беларусь готова провести учения с НАТО

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Между представителями НАТО и Беларуси ведутся переговоры насчет возможного формата совместных военных учений.
Беларусь готова к военным учениям с НАТО
Беларусь готова к военным учениям с НАТО

Беларусь готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов. Об этом заявил первый замминистра обороны беларуси Олег Белоконев, передает Наша нива в понедельник, 9 декабря.

"Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут даже переговоры о возможных форматах. Но это с тем условием, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник - это Россия", - сообщил Белоконев.

Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск не рассматривает действия НАТО как прямую военную угрозу, но учитывает их в планировании своей военной политики и военно-политической стратегии.

НАТО весной 2020 года планирует провести маневры под названием Defender Europe 2020 (Защитник Европы 2020). Эти масштабные военные учения с участием почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран пройдут на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть будет проходить в Германии и Польше. В учениях примут участие представители 18 государств.

Напомним, что ранее Йенс Столтенберг снова заявил, что НАТО не считает Россию врагом. Генсек альянса говорит, что Россия - это не то же самое, что и Советский Союз, а также что Россия применила военную агрессию против Украины, но НАТО не считает ее врагом.

Названы задачи Украины на год по интеграции в НАТО

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Теги: НАТО, Беларусь, учения, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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