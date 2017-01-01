В аэропорту из хранилища вещдоков пропал центнер наркотиков

Наркотики пропали после увольнения одной из сотрудниц хранилища. Несколько лет назад их изъяли у иностранного пилота.

В московском аэропорту Внуково из хранилища, где находились вещдоки, пропали около 105 кг синтетических наркотиков. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, наркотики изъяли у летчиков одной из авиакомпаний, прилетевших из Азии несколько лет назад.

Утверждается, что наркотики пропали еще в ноябре этого года после того, как сотрудница, работающая в хранилище, покинула должность.

Также есть версия, что наркотические вещества могли уничтожить.

В настоящее время правоохранители расследуют пропажу наркотиков. Заведено уголовное дело. Однако, официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, в Аргентине полиция обвинила мышей в пропаже полутонны марихуаны. Когда пропажа наркотика, хранившегося на складе около двух лет, была обнаружена, сотрудники полиции заявили, что марихуану съели мыши.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Борисполь нашли 30 кг наркотиков, следовавших через Украину транзитом.

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