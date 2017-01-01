Госучреждения Китая откажутся от американских компьютеров

Китай на государственном уровне вводит программу поэтапного отказа от американской компьютерной техники и ПО.

Власти Китая приняли решение о полном отказе от американских компьютеров, ноутбуков, а также от американского ПО в госучреждениях страны в пользу отечественных аналогов. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает The Guardian.

В качестве основного поставщика "импортозамещающей" техники называется компания Lenovo, но окончательное решение еще не принято. Именно эта компания на протяжении нескольких лет была лидером в сегменте настольных компьютеров и одним из основных игроков на рынке ноутбуков.

Но несмотря на то, что продукция Lenovo официально китайская и подходит под новую стратегию КНР, в ее ноутбуках и ПК присутствует достаточное количество компонентов, произведенных американскими вендорами. Как власти Поднебесной планируют решать этот вопрос, пока неизвестно.

Новая стратегия КНР рассчитана на три года, и "под прицелом" окажутся компьютеры компаний Dell, HP, а также ПО Microsoft.

Что касается Microsoft и ее операционной системы Windows 10 вместе с офисным ПО Office, то здесь у Китая пока нет определенной альтернативы. Однако в качестве замены КНР может использовать Deepin – дистрибутив Linux, разработка которого с 2004 года велась китайскими специалистами.

Стратегия китайских властей, рассчитанная на три года и получила условное название "3-5-2", по одной цифре на каждый год. Так, в 2020 году план предполагает замену 30% оборудования, в 2021 году – еще 50%.

Оставшиеся 20% американской техники, применяемой в госучреждениях КНР, будут заменены на отечественные аналоги в течение 2022 года. В общей сложности замене подлежит, по разным источникам, в пределах от 20 до 30 млн единиц техники.

Скорее всего политика государства не затронет китайские частные компании и предприятия. В первую очередь это связано с высокой стоимостью замены одной техники на другую, а также закупки нового программного обеспечения и необходимости обучения персонала работе с ним.

Напомним, китайская корпорация Huawei находится под санкциями США с мая 2019 года. Американский Минюст считает, что Huawei и китайская ZTE представляют угрозу безопасности США.

В свою очередь Huawei начала выпускать станции 5G без участия США, а недавно также заменила американские компоненты в смартфонах.

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