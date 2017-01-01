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Голые активистки Femen устроили акцию под Елисейским дворцом

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Перед началом встречи нормандской четверки полуголые девушки скандировали антивоенные лозунги.
Голые активистки Femen устроили акцию под Елисейским дворцом
© twitter.com/herszenhorn
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Голые активистки Femen устроили акцию под Елисейским дворцом
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Перед Елисейским дворцом в Париже, где сегодня состоится встреча “нормандской четверки“, активистки движения Femen устроили провокацию. Об этом сообщает Hromadske с места происшествия.

Две обнаженные выше пояса девушки устроили акцию: они скандировали “Stop Putin's war!“ (“Остановите войну Путина“). Антивоенные лозунги были также написаны прямо на их телах. Обеих девушек быстро задержали полицейские.

Напомним, сегодня в Елисейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Теги: Femen, Париж, нормандская четверка, Путин
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