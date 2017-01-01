Россия раздала 125 тысяч паспортов в "ЛДНР"

Количество людей, принятых по Госпрограмме по помощи в добровольном переселении в РФ соотечественников, не растет и остается на уровне 2018 года.

За полгода из "ЛДНР" в РФ поступило свыше 160 тысяч заявлений на получение российского гражданства УФМС России

На неподконтрольных Украине территориях Донбасса роздано около 125 тысяч российских паспортов. Такие данные озвучил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, сообщает Интерфакс в понедельник, 9 декабря.

Отмечается, что всего с апреля текущего года из "ДНР" и "ЛНР" в пункты приема документов Ростовской области РФ поступило свыше 160 тысяч заявлений на получение российского гражданства.

Также Колокольцев рассказал, что количество людей, принятых по "Государственной программе по помощи в добровольном переселении в РФ соотечественников", не растет и остается на уровне 2018 года – почти 92,5 тысячи человек.

Напомним, в июле президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешил получать гражданство РФ в упрощенном порядке украинцам, которые ранее жили в любом районе Луганской или Донецкой областей.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский упростил предоставление украинского гражданства россиянам. А правительство Украины объявило незаконными паспорта РФ, выданные украинским гражданам на территории "ЛДНР".

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