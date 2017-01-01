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“Докажи, что не лох”: Ветераны Азов митингуют в Париже

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Ветераны требуют защиты национальных интересов Украины.
Ветераны Азов митингуют в Париже
Ветераны Азов митингуют в Париже
Укрінформ

Украинские ветераны АТО провели акцию протеста у Елисейского дворца в Париже. Об этом сообщает Укринформ.

Активисты требуют, чтобы во время “нормандских переговоров“ украинские политики отстаивали национальные интересы страны.

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“Мы приехали сюда, чтобы выразить беспокойство, ведь чувствуем опасность по поводу того, что будет происходить во время нормандских переговоров. Мы хотим донести всему миру позицию украинцев, которая заключается в нескольких очень простых пунктах“, - заявил бывший командир полка Азов Максим Жорин.

Ветераны Азов митингуют в Париже
Ветераны Азов митингуют в Париже
Укрінформ

По мнению Жорина, создание «“ародной милиции“ на территории так называемых ЛНР/ДНР недопустимо при отсутствии контроля над границей.

Все это является критическим для Украины — подчеркнул он

Ветераны Азов митингуют в Париже
Ветераны Азов митингуют в Париже
Укрінформ

В комментарию Обозревателю ветераны также рассказали о том, что выступают против амнистии и выборов на временно оккупированных территориях. 

Позиция простая – никаких уступок! Пусть Зеленский докажет, что он не лох! – потребовали ветераны

Ранее сообщалось о том, что голые активистки Femen устроили акцию под Елисейским дворцом. Перед началом встречи нормандской четверки полуголые девушки скандировали антивоенные лозунги.

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Теги: ветераны, Париж, протест
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