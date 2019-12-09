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Активистки Femen провели акцию в Париже

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"Люди в штатском" задержали девушек, раздевшихся у места проведения встречи в нормандском формате.
Девушек скрутили люди в штатском
Девушек скрутили люди в штатском
скриншот видео

В Париже активистки движения Femen за несколько часов до саммита в нормандском формате провели акцию у Елисейского дворца, раздевшись и выкрикивая лозунги. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает корреспондент BBC Джон Фишер на своей странице в Twitter.

Впрочем, люди в штатском достаточно быстро задержали и увезли полуобнаженных девушек.

David M. Herszenhorn/Twitter 
 

Напомним, в мае текущего года феминистская организация Femen провела в Париже очень масштабную акцию: у дворца Пале-Рояль, расположенном напротив парижского Лувра, протестовали около 60 ее полуобнаженных представительниц.

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Теги: Femen, Париж, протест, FEMEN протест, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Кайдаш    09.12.2019, 15:33
Оценка:  0
Кайдаш
Этих дур там ещё не хватает...
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