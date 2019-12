Активистки Femen провели акцию в Париже

"Люди в штатском" задержали девушек, раздевшихся у места проведения встречи в нормандском формате.

В Париже активистки движения Femen за несколько часов до саммита в нормандском формате провели акцию у Елисейского дворца, раздевшись и выкрикивая лозунги. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает корреспондент BBC Джон Фишер на своей странице в Twitter.

Brisk start for the Ukraine - Russia summit with some topless protestors outside the Elysee. pic.twitter.com/xyh98WBphI — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) December 9, 2019

Впрочем, люди в штатском достаточно быстро задержали и увезли полуобнаженных девушек.

Напомним, в мае текущего года феминистская организация Femen провела в Париже очень масштабную акцию: у дворца Пале-Рояль, расположенном напротив парижского Лувра, протестовали около 60 ее полуобнаженных представительниц.

