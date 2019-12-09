Самолет с Путиным приземлился в Париже
"Нормандские переговоры" станут первой встречей президентов Украины и РФ.
Президент РФ прибыл в Париж для проведения переговоров в “нормандском формате“ с участием глав 4 государств: Украины, России, Франции и Германии. Последний раз встреча такого формата прошла в октябре 2016 года.
Переговоры начнутся в 17:00 по киевскому времени в Елисейском дворце
Саммит должен продлиться 3 часа. Итоговую пресс-конференцию лидеры проведут в 20:00.
Президент Зеленский заявил, что во время переговоров будут рассматриваться вопросы:
- возвращение украинских пленных,
- реальное, а не “фейковое“ прекращение огня,
- вывод войск из оккупированной территории Донбасса.
Ранее сообщалось о том, что ветераны Азов митингуют в Париже. Они требуют защиты национальных интересов Украины.
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