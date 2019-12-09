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Самолет с Путиным приземлился в Париже

Комментариев: 4
"Нормандские переговоры" станут первой встречей президентов Украины и РФ.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Скриншот

Президент РФ прибыл в Париж для проведения переговоров в “нормандском формате“ с участием глав 4 государств: Украины, России, Франции и Германии. Последний раз встреча такого формата прошла в октябре 2016 года.

Переговоры начнутся в 17:00 по киевскому времени в Елисейском дворце

Саммит должен продлиться 3 часа. Итоговую пресс-конференцию лидеры проведут в 20:00. 

Президент Зеленский заявил, что во время переговоров будут рассматриваться вопросы:

  • возвращение украинских пленных,
  • реальное, а не “фейковое“ прекращение огня,
  • вывод войск из оккупированной территории Донбасса. 

Ранее сообщалось о том, что ветераны Азов митингуют в Париже. Они требуют защиты национальных интересов Украины.

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Теги: владимир путин, нормандские переговоры, париж
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Комментариев (4)
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Paul_Knox    09.12.2019, 16:30
Оценка:  0
Paul_Knox
Жаль... лучше бы это мерзкое рыло вообще не взлетело
zheka-yakob    09.12.2019, 16:38
Оценка:  0
zheka-yakob
Жаль что ты вообще родился, хоть и через ж опу))))
silver906    09.12.2019, 16:53
Оценка:  -1
silver906
zheka-yakob...Что, подлизываешь Чмотину? Или возле экрана, при виде царька, писяешь кипятком от радости
zheka-yakob    09.12.2019, 16:55
Оценка:  0
zheka-yakob
Тебе нужно больше читать....слабоват словесный запас и мысли излагать не можешь))
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