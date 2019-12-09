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Зеленский и Меркель прибыли в Елисейский дворец

Комментариев: 2
Президент Украины прибыл в резиденцию главы Франции.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон
Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель прибыли в Елисейский дворец. Об этом сообщает Офис президента.

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Владимир Зеленский проведет ряд двусторонних встреч.Также здесь состоится встреча четырех лидеров стран - участниц Нормандского формата: Президента Украины Владимира Зеленского, Президента Франции Эммануэля Макрона, Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Главный вопрос на повестке дня - обсуждение дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе

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После завершения саммита будет подготовлено коммюнике. Кроме того, Владимир Зеленский примет участие в совместной пресс-конференции с лидерами Франции, Германии и России, запланированной по итогам встречи.

Напомним, сегодня в Елисейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Ангела Меркель и Эммануэль Макрон
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон
Скриншот

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Теги: Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Париж, нормандские переговоры
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Комментариев (2)
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Peyot    09.12.2019, 16:27
Оценка:  -1
Peyot
при порохе реально пофиг было куда он поехал с кем там общается. была увереность что нарешает там что то толковое. а сейчас идим как на вулкане что это чмо зеленое там наподписыывает и каким новым писнецом это грозит стране!
zheka-yakob    09.12.2019, 16:36
Оценка:  0
zheka-yakob
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