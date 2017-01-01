Саудовским женщинам разрешили заходить в рестораны вместе с мужчинами

Предприятия общественного питания в Саудовской Аравии до сих пор должны были обеспечивать два входа.

До этого в заведениях общественного питания должны были организовывать два входа

Рестораны в Саудовской Аравии теперь не обязаны иметь два отдельных входа: один для семей и женщин, а второй для мужчин. Об этом заявило Министерство муниципалитетов и сельских районов страны, пишет Reuters.

До этого момента рестораны в Саудовской Аравии должны были организовать два входа: один – для женщин и семей, другой – для мужчин, которые приходят отдельно. Кроме того, заведения должны были разделять зоны для таких посетителей. Однако, в последние пару лет заведения перестали строго придерживаться этих требований.

В министерстве муниципалитетов и сельских районов не уточнили, коснулись ли изменения и разделения зон внутри заведений, но отметили, что новые правила не являются обязательными к исполнению – если владельцы заведений захотят сохранить старые традиции, они могут это сделать.

Также не сообщается о том, коснутся ли изменения других общественных заведений, например, школ и больниц.

Ранее в Саудовской Аравии расширили права женщин. Саудовским женщинам разрешили путешествовать без опекунов и самостоятельно регистрировать новорожденного ребенка. А в прошлом году саудовские женщины получили право самостоятельно водить автомобиль.

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