Путин прибыл в Елисейский дворец

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Париж на саммит Нормандской четверки.

Самолет Путина приземлился в аэропорту Шарль де Голль в Париже, после чего Путин пересел в лимузин Aurus и приехал в Елисейский Дворец.

Ранее на саммит уже прибыли президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель.

Начало саммита состоится в 17.00 по Киеву

Напомним, ранее Зеленский и Меркель прибыли в Елисейский дворец.

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