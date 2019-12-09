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Путин прибыл в Елисейский дворец

Комментариев: 2
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Париж на саммит Нормандской четверки.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Скриншот

Самолет Путина приземлился в аэропорту Шарль де Голль в Париже, после  чего Путин пересел в лимузин Aurus и приехал в Елисейский Дворец.

Ранее на саммит уже прибыли президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель. 

 

Начало саммита состоится в 17.00 по Киеву

Напомним, ранее Зеленский и Меркель прибыли в Елисейский дворец.

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Теги: Путин, нормандские переговоры, Париж
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Комментариев (3)
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YSL    09.12.2019, 16:35
Оценка:  -2
YSL
Точность-вежливость королей.
Da-Gabon    09.12.2019, 16:32
Оценка:  -2
Da-Gabon
Киздец Зеле. Не успел шаман. Ай, беда, беда!
Coюзник    09.12.2019, 16:41
Оценка:  +1
Coюзник
А ты почем знаешь ... говорят что цать то не настоящий ...
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